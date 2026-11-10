أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال والدولار.. تحديث الصاغة الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

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استقرت أسعار الذهب في أسواق المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 تزامناً مع هدوء تداولات أوقية الذهب في بورصة نيويورك ولندن للمعادن الثمينة، وسط إقبال معتاد على المقتنيات الذهبية والسبائك.

جدول أسعار الذهب في السعودية اليوم

العيار السعر بالريال السعودي (SAR) السعر بالدولار الأمريكي (USD) جرام عيار 24 324.50 ريال 86.50 $ جرام عيار 22 297.40 ريال 79.30 $ جرام عيار 21 283.90 ريال 75.70 $ جرام عيار 18 243.40 ريال 64.90 $ أوقية الذهب العالمية 10,090 ريال 2,690 $

ضريبة القيمة المضافة في سوق الصاغة السعودي

تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على قيمة المصنعية فقط في المشغولات، بينما تعفى السبائك الاستثمارية ذات النقاء 99% فأكثر من ضريبة القيمة المضافة وفق التعليمات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.