سعر الذهب عيار 18 وعيار 24 اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في محلات الصاغة المصرية

وقت القراءة: 1 دقيقة

تتوزع اهتمامات رواد الصاغة في مصر بين عيار 24 المفضل لصناع السبائك والادخار الخالص، وعيار 18 الأكثر إقبالاً في المشغولات العصرية وأطقم الزفاف بالقاهرة الكبرى والمدن الساحلية. وسجلت الأسعار اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 استقراراً متوافقاً مع أسعار المعدن النفيس.

سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى نقاءً والأنسب للسبائك)

سعر البيع: 7,065 إلى 7,095 جنيهاً للجرام.

7,065 إلى 7,095 جنيهاً للجرام. سعر الشراء: 7,020 إلى 7,040 جنيهاً للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (الأكثر رواجاً في الحلي العصرية)

سعر البيع: 5,295 إلى 5,325 جنيهاً للجرام.

5,295 إلى 5,325 جنيهاً للجرام. سعر الشراء: 5,260 إلى 5,280 جنيهاً للجرام.

الفروق الجوهرية بين العيارين

وجه المقارنة عيار 24 عيار 18 نسبة الذهب النقي 99.9% ذهب خالص 75% ذهب نقي + 25% معادن صلابة (نحاس وفضة) القوة والصلابة لين وقابل للانثناء والخدش السريع متماسك وصلب ويثبت الفصوص والأحجار الكريمة بإتقان الهدف الأساسي السبائك والادخار والاستثمار طويل الأمد المصوغات والحلي والمناسبات الاجتماعية