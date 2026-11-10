تردد قناة وناسة كيدز 2026 الجديد Wanasah TV على نايل سات: اضبط إشارة أغاني لولو الآن

admin تاريخ النشر: أخبار - أخبار مصر - ترددات القنوات
تردد قناة وناسة كيدز 2026 الجديد Wanasah TV على نايل سات: اضبط إشارة أغاني لولو الآن
وقت القراءة: 1 دقيقة

حققت قناة وناسة للأطفال (Wanasah TV) شهرة واسعة في السنوات الأخيرة بفضل شخصية «لولو الشطورة» وأغانيها المرحة التي نالت إعجاب ملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، لتصبح القناة الخيار المفضل للترفيه العائلي الآمن طوال اليوم.

تردد قناة وناسة كيدز 2026 على القمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11470 أو 11559
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: SD / HD

تردد وناسة بيبي على عرب سات

  • التردد: 11270
  • الاستقطاب: عمودي (V)
  • معدل الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 3/4

أشهر أغاني لولو المحبوبة على قناة وناسة

تشتهر القناة ببث مستمر على مدار 24 ساعة بدون انقطاع لأغانيها المميزة، ومن أبرزها: «لولو الشطورة»، «لولو وماما»، «حرامي سرق لولو»، «وينك يا لولو»، وأغنية «يلا تنام يا لولو»، والتي تجعل الطفل يقضي أوقاتاً ممتعة ومريحة.

📰 مقالات ذات صلة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

نوفمبر 10, 2026

تردد قناة طيور الجنة 2026 الجديد Toyor Al Janah على نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل الأناشيد

نوفمبر 10, 2026

سعر الذهب عيار 18 وعيار 24 اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في محلات الصاغة المصرية

نوفمبر 10, 2026

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabic الجديد 2026 على نايل سات بجودة عالية

نوفمبر 10, 2026

تعليقات