تردد قناة وناسة كيدز 2026 الجديد Wanasah TV على نايل سات: اضبط إشارة أغاني لولو الآن

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حققت قناة وناسة للأطفال (Wanasah TV) شهرة واسعة في السنوات الأخيرة بفضل شخصية «لولو الشطورة» وأغانيها المرحة التي نالت إعجاب ملايين الأطفال في مختلف الدول العربية، لتصبح القناة الخيار المفضل للترفيه العائلي الآمن طوال اليوم.

تردد قناة وناسة كيدز 2026 على القمر نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11470 أو 11559 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: SD / HD

تردد وناسة بيبي على عرب سات

التردد: 11270

11270 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) معدل الترميز: 27500

27500 تصحيح الخطأ: 3/4

أشهر أغاني لولو المحبوبة على قناة وناسة

تشتهر القناة ببث مستمر على مدار 24 ساعة بدون انقطاع لأغانيها المميزة، ومن أبرزها: «لولو الشطورة»، «لولو وماما»، «حرامي سرق لولو»، «وينك يا لولو»، وأغنية «يلا تنام يا لولو»، والتي تجعل الطفل يقضي أوقاتاً ممتعة ومريحة.