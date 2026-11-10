تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabic الجديد 2026 على نايل سات بجودة عالية

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تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية (CN Arabic) وجهة الشباب والأطفال الأولى لمتابعة أقوى مسلسلات الرسوم المتحركة الكوميدية ومغامرات الأبطال الخارقين الحصرية والمدبلجة بعناية واحترافية عالية تناسب كافة فئات المشاهدين.

تردد قناة CN بالعربية 2026 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11277 الاستقطاب: عمودي (V) معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 الجودة: HD

أبرز مسلسلات وبرامج كرتون نتورك المحبوبة

تحتوي القناة على مكتبة غنية من أشهر العروض العالمية، منها: «عالم غامبول المدهش»، «وقت المغامرة»، «بن 10»، «فتيات القوة»، «الدببة الثلاثة»، و«أبطال التايتنز انطلقوا!»، والتي تمزج بين الضحك والحكمة وروح المغامرة والتعاون.