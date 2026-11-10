تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabic الجديد 2026 على نايل سات بجودة عالية

admin تاريخ النشر: ترددات القنوات
تردد قناة كرتون نتورك بالعربية CN Arabic الجديد 2026 على نايل سات بجودة عالية
وقت القراءة: 1 دقيقة

تعتبر قناة كرتون نتورك بالعربية (CN Arabic) وجهة الشباب والأطفال الأولى لمتابعة أقوى مسلسلات الرسوم المتحركة الكوميدية ومغامرات الأبطال الخارقين الحصرية والمدبلجة بعناية واحترافية عالية تناسب كافة فئات المشاهدين.

تردد قناة CN بالعربية 2026 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11277
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD

أبرز مسلسلات وبرامج كرتون نتورك المحبوبة

تحتوي القناة على مكتبة غنية من أشهر العروض العالمية، منها: «عالم غامبول المدهش»، «وقت المغامرة»، «بن 10»، «فتيات القوة»، «الدببة الثلاثة»، و«أبطال التايتنز انطلقوا!»، والتي تمزج بين الضحك والحكمة وروح المغامرة والتعاون.

📰 مقالات ذات صلة

تردد قناة طيور الجنة 2026 الجديد Toyor Al Janah على نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل الأناشيد

نوفمبر 10, 2026

تردد قناة توم وجيري الجديد 2026 على نايل سات: متابعة مغامرات القط والفأر طوال اليوم

نوفمبر 10, 2026

تردد قناة وناسة كيدز 2026 الجديد Wanasah TV على نايل سات: اضبط إشارة أغاني لولو الآن

نوفمبر 10, 2026

تعليقات