تردد قناة توم وجيري الجديد 2026 على نايل سات: متابعة مغامرات القط والفأر طوال اليوم

admin تاريخ النشر: ترددات القنوات
تردد قناة توم وجيري الجديد 2026 على نايل سات: متابعة مغامرات القط والفأر طوال اليوم
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تعتبر قناة توم وجيري (Tom & Jerry) من أكثر القنوات الفضائية بحثاً ومشاهدة في المنازل العربية، حيث تقدم حلقات لا تنتهي من المقالب الكوميدية الشهيرة بين القط توم والفأر جيري والتي يستمتع بها الصغار والكبار على حد سواء.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2026 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12149 أو 11355
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
جودة القناة: HD / SD

مميزات القناة وسبب تعلق الجمهور بها

تبث القناة حلقاتها بجودة صوت وصورة واضحة، مع قلة الفواصل الإعلانية المزعجة، وتقديم أفلام الكرتون الكلاسيكية المحفورة في ذاكرة الأجيال مما يجعلها رفيقة الجلسات العائلية الدائمة.

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