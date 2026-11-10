تردد قناة طيور الجنة 2026 الجديد Toyor Al Janah على نايل سات وعرب سات لمتابعة أجمل الأناشيد

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تعتبر قناة طيور الجنة الفضائية رائدة إعلام الطفل في العالم العربي منذ انطلاقتها، حيث تقدم باقة متجددة من الأناشيد التربوية والبرامج الهادفة التي تغرس القيم الدينية والأخلاقية لدى الصغار بطريقة ترفيهية جذابة تسعد كل أسرة عربية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2026 على نايل سات

يمكن استقبال البث المجاني لقناة طيور الجنة بجودة عالية ودون تشفير عبر الإحداثيات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat 7°W) التردد: 11274 معدل الترميز: 27500 معامل الاستقطاب: أفقي (H) معامل تصحيح الخطأ: 3/4 جودة البث: HD

تردد طيور الجنة على عرب سات (بدر سات)

التردد: 11310

11310 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) معدل الترميز: 30000

30000 معامل تصحيح الخطأ: 2/3

أشهر أغاني وبرامج طيور الجنة المحبوبة

تقدم القناة مجموعة من الأعمال التي حققت مليارات المشاهدات، مثل أغاني: «ماما جابت بيبي»، و«الراعي الكذاب»، و«أنشودة الحروف»، بالإضافة إلى برامج المسابقات التفاعلية وكليبات نجوم عائلة المقداد.

خطوات ضبط القناة على جهاز الرسيفر