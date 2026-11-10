سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

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يشهد سعر الدرهم الإماراتي طلباً مستمراً في السوق المصري نظراً لكثافة الاستثمارات المشتركة وحركة السياحة والتجارة المتبادلة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسجل الدرهم اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 استقراراً ملحوظاً.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المركزي المصري: 14.49 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع.

14.49 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 14.48 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع.

14.48 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع. بنك مصر: 14.48 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع.

14.48 جنيه للشراء، و14.53 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 14.51 جنيه للشراء، و14.55 جنيه للبيع.

أثر العلاقات الاستثمارية على تداولات الدرهم

تساهم الصفقات الاستثمارية الكبرى في دعم تدفقات العملة الإماراتية وتيسير عمليات التبادل التجاري بسلاسة عبر القنوات المصرفية الرسمية دون أية عقبات.