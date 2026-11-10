سعر الفضة اليوم في مصر: أسعار الجرام والسبائك عيار 925 و999 الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

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شهدت أسواق الفضة في مصر حركة إقبال ملحوظة كوعاء استثماري مميز وواعد لذوي الميزانيات الصغيرة مقارنة بالذهب. واستقرت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 عند مستويات مشجعة للاقتناء والادخار.

أسعار الفضة الخام والمشغولات اليوم في مصر

نوع العيار سعر الجرام الخام (جنيه) الاستخدام الشائع فضة نقية عيار 999 93.50 إلى 96.00 سبائك الاستثمار والادخار المالي فضة بريطاني عيار 958 89.00 إلى 91.50 المقتنيات والعملات التذكارية فضة إسترليني عيار 925 86.00 إلى 89.00 الخواتم والسلاسل والمجوهرات الإيطالية فضة عيار 800 74.50 إلى 77.00 الأواني والتحف المنزلية والدروع

أسعار سبائك الفضة الاستثمارية

تباع سبائك الفضة الاستثمارية المعتمدة (عيار 999) بأوزان تبدأ من 50 جراماً وتصل إلى 1000 جرام (كيلوجرام كامل). ويسجل سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرام عيار 999 بالمصنعية والدمغة اليوم قرابة 10,200 إلى 10,500 جنيه، مما يجعلها خياراً ممتازاً لتنويع المحفظة الاستثمارية.