تردد قناة بطوط كيدز 2026 Batoot Kids على نايل سات لمشاهدة أفلام ديزني والكرتون مجاناً

admin تاريخ النشر: التكنولوجيا
تردد قناة بطوط كيدز 2026 Batoot Kids على نايل سات لمشاهدة أفلام ديزني والكرتون مجاناً
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نجحت قناة بطوط كيدز (Batoot Kids) في حجز مكانة خاصة في قلوب الأطفال والآباء بفضل تقديمها باقة من أروع أفلام الرسوم المتحركة العالمية والمدبلجة باللهجة المصرية والعربية الفصحى مجاناً وبدون أي اشتراكات شهرية.

تردد قناة بطوط كيدز 2026 الجديد نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat 7W
تردد القناة: 11594
الاستقطاب: رأسي / عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة بطوط المميز للأطفال

تعرض القناة سلسلة أفلام ومسلسلات محبوبة تناسب كافة الأعمار، منها مغامرات بطوط وميكي ماوس، وأفلام الأسد الملك، علاء الدين، حكاية لعبة (Toy Story)، وفروزن، بالإضافة إلى فواصل غنائية وترفيهية خفيفة.

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