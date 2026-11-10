تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2026 HD الجديد على نايل سات وعرب سات

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تتصدر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي (National Geographic Abu Dhabi) قائمة القنوات الوثائقية المجانية في الوطن العربي، حيث تفتح نافذة مذهلة على أسرار الطبيعة وعالم الحيوان والعلوم والهندسة العملاقة باللغة العربية الفصحى.

تردد ناشيونال جيوغرافيك HD على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات (Nilesat) التردد: 11411 الاستقطاب: أفقي (H) معدل الترميز: 30000 معامل تصحيح الخطأ: 3/4 نظام البث: DVB-S2 / HD

تردد ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

التردد: 11804

11804 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

27500 تصحيح الخطأ: 3/4

أشهر برامج وسلاسل ناشيونال جيوغرافيك الممتعة

تعرض القناة سلسلة من البرامج الوثائقية الأيقونية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية، مثل: «سمكة التونة العنيدة»، «هياكل عملاقة»، «تحقيقات الكوارث الجوية»، «الهروب من السجن»، وسلسلة أفلام افتراس وسلوكيات الحيوانات في البرية الإفريقية.