سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك والسوق الموازية.. تحديث الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

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يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حركة تداولات نشطة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حيث استقرت العملة الخضراء في البنوك العاملة في مصر حول مستويات 53.30 جنيهاً، بعد تحركات مرنة لأسعار الصرف عكست توازنات العرض والطلب والتدفقات النقدية الجارية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في البنوك المصرية

سجلت شاشات التداول اللحظية في البنوك المصرية الكبرى الأسعار الرسمية الآتية:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك المركزي المصري 53.24 53.38 البنك الأهلي المصري 53.27 53.37 بنك مصر 53.27 53.37 البنك التجاري الدولي CIB 53.30 53.40 مصرف أبوظبي الإسلامي 53.32 53.42

موقف السوق الموازية وأسباب الاستقرار النسبي

أكد خبراء المصارف أن اختفاء الفجوة بين السوق الرسمية والموازية يرجع إلى انتظام السيولة الدولارية اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية عبر البنوك والإفراجات الجمركية السريعة، مما رسخ التداول داخل القنوات المصرفية الشرعية فقط.

توقعات حركة الدولار في الفترة القادمة

يتوقع محللون اقتصاديون استمرار تحرك سعر الصرف في نطاقات ضيقة ومدروسة وفق آليات العرض والطلب وقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بالتوازي مع التدفقات الاستثمارية وتحويلات المصريين بالخارج.