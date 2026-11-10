سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية.. تحديث الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

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سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 استقراراً ملحوظاً في أسواق الصاغة، حيث تداول جرام الذهب عيار 21 (الأوسع انتشاراً وطلباً بين المواطنين) قرب مستويات 6,180 جنيهاً بدون مصنعية، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لحركة الأونصة في البورصات العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

سجلت شاشات تداول الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأرقام التالية:

سعر البيع للمستهلك: 6,180 إلى 6,210 جنيهات للجرام.

6,180 إلى 6,210 جنيهات للجرام. سعر الشراء من المستهلك: 6,140 إلى 6,160 جنيهاً للجرام.

حساب سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والدمغة

تتراوح قيمة المصنعية والدمغة وضريبة القيمة المضافة لعيار 21 في السوق المصري بين 150 إلى 250 جنيهاً للجرام الواحد، وقد تزيد في المشغولات التراثية وأطقم اللازوردي، ليصل سعر الجرام الإجمالي النهائي للمستهلك ما بين 6,330 إلى 6,450 جنيهاً تقريباً.

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