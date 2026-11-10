سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في البنوك والصرافة

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يحظى سعر الريال السعودي بمتابعة لحظية ومكثفة من المواطنين والمسافرين لموسم العمرة، وسجل الريال اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 استقراراً متوافقاً مع حركة أسعار الصرف الرسمية في البنوك المصرية وشركات الصرافة التابعة لها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

جهة الصرف شراء (جنيه) بيع (جنيه) البنك المركزي المصري 14.18 14.22 البنك الأهلي المصري 14.12 14.21 بنك مصر 14.12 14.21 بنك الإسكندرية 14.14 14.23 البنك التجاري الدولي CIB 14.16 14.24

سعر الريال في شركات الصرافة

توفر شركات الصرافة المعتمدة (صرافة الأهلي وصرافة مصر) الريال السعودي للمعتمرين والمواطنين بالأسعار الرسمية دون فروق سعرية، وفق التعليمات المنظمة لتبديل العملات.